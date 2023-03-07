تطوير الكود السوري الخاص بالتربة

أقام مكتب نقابة عمال النفط في اتحاد عمال دمشق، بالتعاون مع دائرة الصحة والسلامة المهنية في شركة الفرات للنفط وإدارات شركات عقود الخدمة في وزارة النفط ندوة حول الوضع الزلزالي في سورية وما تسجله محطات المركز الوطني للزلزال، وكيفية قراءة هذه التسجيلات واستخلاص النتائج منها.

الدكتور رائد احمد مدير عام المركز الوطني للزلازل أكد على أهمية إقامة هذه الورشة لنشر التوعية والتقليل من تأثير الإشاعات التي تثير الخوف والرعب في الشارع السوري، مستعرضاً طبيعة عمل المركز الوطني للزلازل وأهدافه، وتداعيات زلزال 6 شباط وكيفية التعامل مع الكارثة.

وفي معرض إجاباته على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المشاركون بالورشة، أوضح مدير المركز الوطني للزلازل أننا سنعاني من بعض الهزات في مرحلة انتقالية تكون فيها الهزات من متوسطة إلى ضعيفة في كافة المناطق السورية، ونحتاج إلى شهرين على الأقل حتى يعود الوضع إلى حالته الطبيعية.

وخرجت الورشة التي حضرها مدراء مجالس إدارات شركات عقود الخدمة والمدراء ورئيس وأعضاء مكتب النقابة واللجان النقابية وحشد كبير من الأخوة العمال، بمجموعة من المقترحات والتوصيات و أبرزها:

• إنشاء مركز لمراقبة تنفيذ الاشتراطات والاحتياطات الهندسية الوارد في الكود الهندسي

• تطوير الكود السوري بما يخص التربة ودراسة الأنماط الإنشائية للأبنية وتوصيفها وتحديث خرائط الخطر الزلزالي.

• ربط تراخيص الأبنية بدراسة صنف الموقع الزلزالي.

• القيام بدراسة ديناميكية زلزالية للأبنية وعدم اقتصارها على الأبنية التي تفوق الـ 5 طوابق.

• إنشاء محطات مراقبة لمستوى سطح البحر للإنذار المبكر عن التسونامي.

• تحديث ورفد المركز الوطني للزلازل بالمهندسين والجيوفيزيائيين والباحثين والمختصين والتجهيزات الهندسية اللازمة.

• إيلاء مشروع الخطر الزلزالي أهمية ودعمه من قبل وزارة الإدارة المحلية والمحافظين.

• إنشاء فروع للمركز الوطني للزلازل وتفعيل دوره وإشراكه بالدراسات الهندسية.

• الإنذار المبكر عن الزلزال باستخدام محطات جديدة وآلية نقل للإشارة عن طريق النقل الفضائي بما يؤمن سرعة فائقة في نقل البيانات والتحليل والإنذار الأوتوماتيكي.

• ربط المركز الوطني للزلازل مع المؤسسات في إدارة الكارثة الزلزالية وإنشاء هيئة لإدارة الكارثة الزلزالية تابعة للمركز.

• رفد الدفاع المدني بالتجهيزات اللازمة.

• وضع خطط طوارئ وتدريب المواطنين للتعامل مع الزلازل والحفاظ على الجاهزية العامة وتشكيل مجموعات الدعم بكافة أشكاله في كافة أرجاء القطر.

بسام عمار