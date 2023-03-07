هادي المصري يطالب الطليعة بمستحقاته

كشف هادي المصري لاعب الطليعة أنه لم يحصل على مستحقاته منذ أشهر، مشيراً إلى أن النادي يرفض منحه براءة ذمة للرحيل إلى نادٍ آخر.

وقال المصري عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “للأسف وصلنا إلى مرحلة لا تحتمل، لم أكن أتخيل يومًا أن أعامل بهذه الطريقة في البيت الذي تربيت فيه”.

وأضاف: “وسط الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الطليعة، وافقت على تخفيض مقدم عقدي، لكنني لم أكن أعلم بأن البعض ممن يتخذون القرار داخل النادي يريدون الإساءة لاسمه الكبير”.

وتابع: “منذ الشهر الثامن وحتى الآن لم أقبض مستحقاتي المالية وكانت الحجة عدم توفر السيولة المالية رغم أنّ كرة القدم هي مصدر دخلي الوحيد”.

وواصل: “صبرت لأشهر ولم أنطق بكلمة واحدة حفاظًا على وحدة الفريق وحاولت بشتى الطرق أن أحافظ على مستواي داخل الملعب، وألا أتأثر بما يحدث لكن ما يفعله بعض أصحاب القرار في النادي وصل لمرحلة لا تطاق”.

وأكمل: “طلبت مؤخرًا براءة ذمة للالتحاق بفريق آخر أستطيع من خلاله أن أفي بالتزاماتي أمام عائلتي لكنني صدمت بطلب من يتخذ القرار بمقابل مادي ضخم إذا أردت الرحيل”.

واختتم المصري: “علاقتي بنادي الطليعة وجماهيره أكبر من أي شيء، لكن ما يحدث يسيء لاسم النادي، أتمنى من أصحاب القرار التدخل فالوضع لم يعد يحتمل”.