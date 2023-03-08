أسواق النفط تشهد استقراراً في الأسعار

بعد تبديد تراجع مخزونات النفط الأمريكية مخاوف رفع أسعار الفائدة.، استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت، لشهر نيسان المقبل، ثمانية سنتات إلى 83.37 دولاراً للبرميل، بحسب رويترز، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 77.54 دولاراً للبرميل.

وكان كل من برنت وغرب تكساس الوسيط انخفض بأكثر من 3%، أمس، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول، بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.