الذهب يتراجع لأدنى مستوياته خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوع بعد أن أعلن رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول احتمال رفع أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع، للحد من الضغوط التضخمية إذا لزم الأمر.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1812.44 دولاراً للأوقية.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1816.50 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 20.03 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 936.72 دولاراً، وكذلك البلاديوم صعد 0.3 بالمئة إلى 1391.40 دولاراً.