الرئيس الروسي: أمن وسيادة روسيا يواجهان تهديداً مباشراً

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تواجه حالياً تهديدات مباشرة لأمنها وسيادتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الشعب الروسي مستعد لمواجهتها بكل شجاعة.

وخلال حفل تسلم جوائز الدولة لنساء روسيا المميزات قال بوتين وفقاً لوكالة سبوتنيك: “عندما تواجه روسيا مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها وسيادتها نرى العديد من الأمثلة على الشجاعة والتصميم والبأس والاستعداد للدفاع عن الحقيقة وحماية الناس ومستقبل دولتنا”.

وأكد بوتين أن الاحترام السامي للمرأة وللأمومة له قيمة مطلقة في روسيا، تنتقل من جيل إلى جيل، مضيفاً: “إن شجاعة النساء الروسيات من الوحدات القتالية واللواتي يشاركن في إنقاذ الجرحى على الخطوط الأمامية للقتال أدهشت حتى أكثر الجنود خبرة.

وهنأ بوتين المرأة الروسية في يومها العالمي، مؤكداً أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العديد من الدول، ولكن بالنسبة لروسيا فإنه دائماً ما يكون مليئاً بالدفء الخاص والمعنى.