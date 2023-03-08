الموت يغيب الفنان صبحي سليمان

أعلنت نقابة الفنانين – فرع دمشق مساء يوم أمس الثلاثاء وفاة الفنان صبحي سليمان، لافتة إلى أنها ستعلن لاحقا عن موعد الدفن والجنازة.

وعلى حسابها في “فيسبوك”، نعت نقابة الفنانين – فرع دمشق الفنان صبحي سليمان قائلة: “تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير صبحي سليمان”.

وأضافت: “نوافيكم لاحقا بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية..إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ومن المسلسلات التي شارك بها الفنان الراحل: الهارب، سيف بن ذي يزن، نجوم بين الغيوم، البواسل، حي المزار، العبابيد، المحكوم، حمام القيشاني الجزء الأول، أبو كامل الجزء الأول.

بالإضافة ليوميات مرحة، غضب الصحراء، الينابيع، عز الدين القسام، حرب السنوات الأربع، الدروب القصيرة.

بينما شارك في فيلم سينمائي واحد وهو إمبراطورية غوار عام 1982.