الدكتورة شعبان لـ نعومكين: العالم متجه إلى نظام جديد متعدد الأقطاب

التقت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية فيتالي نعومكين رئيس معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم لروسيا الاتحادية والوفد المرافق.

وأكدت الدكتورة شعبان عمق العلاقات السورية الروسية والثقة الكبيرة بين القيادتين والشعبين، مشيرة إلى أن العالم اليوم يمرّ في مرحلة تحوّل مهمة ومفصلية، لأنه ليس من الممكن أن تستمرّ الأمور الدولية على النحو الذي كانت عليه لأن الغرب لم ينجح في قيادة العالم، وأن هذا العالم متجه إلى نظام جديد متعدد الأقطاب.

وأكدت المستشارة خلال اللقاء الذي جرى في مقر مؤسسة وثيقة وطن بدمشق ضرورة تكثيف العمل بين البلدين على المستوى الفكري والإعلامي، لأن الإعلام الغربي يسوّق المصطلحات التي تناسب سياسته، ولا بد من أن يكون لنا نحن في الشرق مصطلحاتنا التي تعبّر عن فكرنا وسيادتنا، لذلك يجب أن نكون سبّاقين لإطلاق مصطلحاتنا ومفاهيمنا، وأن نشتغل عليها بدأب وأن نكون مبادرين وفاعلين لا أن نكتفي فقط بردود الأفعال، مشيرة إلى أهمية وجود أجندة تتضمن آليات عمل فعالة من خلال فرق متخصصة وفاعلة على المستوى الفكري والإعلامي لأن الحرب اليوم ليست عسكرية فقط، وإنما هي حرب إعلامية وثقافية.

ولفتت الدكتورة شعبان إلى أهمية الهوية الوطنية التي يسعى الغرب إلى تدميرها لدى كل شعوب العالم، مشيرة إلى أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لهم التحدث عن الإنسانية وحقوق الإنسان، وهم يقفون متفرجين على الفلسطينيين يستشهدون برصاص الاحتلال الصهيوني.

بدوره أكد نعومكين أهمية سورية بالنسبة لروسيا، مشيراً إلى مطالبة روسيا الدائمة وفي كل المحافل الدولية برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب وغير الشرعية عن الشعب السوري، ولافتاً إلى الثقة المتبادلة بين البلدين، ومثنياً في الوقت ذاته على مشاركة الدكتورة شعبان في مؤتمر فالداي الذي انعقد في موسكو الأسبوع الماضي.

وأشار نعومكين إلى ضرورة تبادل الخبرات الأكاديمية بين البلدين عن طريق المؤسسات، ما يعزز التعاون والعلاقة الوثيقة كي تصبح العلاقات الأكاديمية والمؤسساتية موازية لعمق العلاقات السياسية بين البلدين.

كما أكد الوفد الروسي ضرورة إيجاد السبل والصيغ الممكنة للتعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري من خلال الفهم الكامل لقوانين الاستثمار المطبقة في سورية.

وأكد رئيس معهد الاستشراق أن سورية وروسيا في صف واحد وفي خندق واحد وأنّ بلاده حريصة دائماً على مصلحة سورية، مشيراً إلى المكانة المتميزة التي يحظى بها السيد الرئيس بشار الأسد لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والثقة المطلقة الموجودة بينهما.

ورداً على استفسار الوفد الروسي الضيف عن علاقة سورية بالعالم العربي أوضحت الدكتورة شعبان أن سورية ستعيد الألق للعرب وللعروبة، منوّهة إلى التعاطف الكبير الذي لمسه الشعب السوري من كل الشعب العربي في كارثة الزلزال الأخيرة، ما يدلّ على أن جذوة العروبة في العالم العربي ما زالت موجودة، وأنّ سورية هي قلب العروبة النابض والرئيس الأسد يعمل وبحكمة من أجل انسجام النبض العربي.

وفي نهاية اللقاء أكد نعومكين ضرورة التواصل الدائم بين الجانبين ووضع خارطة طريق مشتركة للعمل المستقبلي، وبدورها أكدت الدكتورة شعبان للوفد الضيف أننا في سورية نشعر بأن روسيا تدافع عن مصير الإنسانية وعن مستقبل البشرية ومستقبل النظام العالمي، لذلك فإنه من واجب كل إنسان شريف في العالم أن يدعم روسيا.

حضر اللقاء كل من نيكولاي بلوتنيكوف رئيس مركز تحليل السياسات الدولية في المعهد، وكل من الباحثين أليكسي مارينين وفلاديمير بيليانوف، وعلي أحمد مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق.