عبد اللهيان والوفد المرافق له يطلعون على عدد من المواقع المتضررة جراء الزلزال في جبلة

مروان حويجة – سانا

اطلع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على الأضرار التي خلفها الزلزال في حي العسالية بمدينة جبلة، وأوضاع العائلات المتضررة المقيمة في مركز الإيواء بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية.

وبين عبد اللهيان في تصريح للصحفيين أن زيارته إلى محافظة اللاذقية من أجل تقديم المواساة للشعب السوري بضحايا الزلزال والاطمئنان على المصابين ،لافتاً إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وستبقى تقف إلى جانب الشعب السوري.

ولفت عبد اللهيان إلى المساعدات التي قدمتها طهران وخاصة جمعية الهلال الأحمر الإيرانية ومسارعة طهران منذ الساعات الأولى لحدوث الزلزال إلى تقديم الإغاثة واستمرار تقديمها حتى عبور هذه المرحلة.

بدوره أعرب محافظ اللاذقية عامر اسماعيل هلال عن شكره للوزير عبد اللهيان والوفد المرافق له على مواساتهم الصادقة بضحايا الزلزال مثمناً وقوف طهران إلى جانب سورية خلال الحرب الإرهابية عليها.

ويضم الوفد الإيراني رئيس جمعية الهلال الأحمر الدكتور كولي باندي واللواء شريعت من وزارة الدفاع ومهدي شوشتري مساعد وزير الخارجية الإيراني مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الإيرانية.

شارك بالجولة رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب.