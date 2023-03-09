يوسف الحسين ينضم لتشرين
أعلن نادي تشرين ، مساء الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع يوسف الحسين، قادما من الجزيرة، من أجل استكمال الموسم مع البحارة.
ومثل الحسين ناديي الجزيرة والجهاد، وهو من مواليد 2000 ويلعب في خط الوسط، ليكون رفقة زميله محمد صديق لاعب الجزيرة الذي انضم لصفوف تشرين.
وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم، قررت هبوط الجزيرة من الدوري الممتاز، بسبب تعمده عدم حضور مباراة الاتحاد أهلي حلب في الجولة السابعة.
كما تقرر شطب كافة نتائج الجزيرة في البطولة، كونها مؤثرة على الترتيب النهائي، كما جرى تغريم النادي 10 ملايين ليرة، وحجب إيرادات المشاركة المتبقية له في الدوري.