أعلن نادي تشرين ، مساء الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع يوسف الحسين، قادما من الجزيرة، من أجل استكمال الموسم مع البحارة.

ومثل الحسين ناديي الجزيرة والجهاد، وهو من مواليد 2000 ويلعب في خط الوسط، ليكون رفقة زميله محمد صديق لاعب الجزيرة الذي انضم لصفوف تشرين.