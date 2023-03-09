وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم، قررت هبوط الجزيرة من الدوري الممتاز، بسبب تعمده عدم حضور مباراة الاتحاد أهلي حلب في الجولة السابعة.

كما تقرر شطب كافة نتائج الجزيرة في البطولة، كونها مؤثرة على الترتيب النهائي، كما جرى تغريم النادي 10 ملايين ليرة، وحجب إيرادات المشاركة المتبقية له في الدوري.