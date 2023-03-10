حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً في أغلب المناطق لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة أو أعلى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي مرفق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار متفرقة فوق المناطق الساحلية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة نهاراً على المناطق الساحلية والشمالية والوسطى تتجاوز الـ 50 كم ساعة أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور السحب العالية الرقيقة تدريجياً، ويتحول الجو إلى سديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مساء وخلال الليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: