عبد اللهيان: حسن الجوار محور أساسي لسياستنا الخارجية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن عودة العلاقات بين بلاده والسعودية توفر إمكانات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي.

وقال عبد اللهيان في حسابه على موقع تويتر: “إن سياسة حسن الجوار، باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية الايرانية، تمضي بقوة في المسار الصحيح، ويعمل جهازنا الدبلوماسي بنشاط نحو إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية”.

وكانت إيران والسعودية اتفقتا برعاية صينية على استئناف العلاقات الثنائية وإعادة فتح السفارات خلال شهرين.