قافلة مساعدات من الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان إلى متضرري الزلزال في حلب

أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان اليوم تسيير قافلة مساعدات جديدة إلى سورية، بما يخفف عن المتضررين جراء الزلزال في محافظة حلب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عميد الإعلام في الحزب معن حمية قوله: “إن تدفق المساعدات يجب أن يستمر لتذكير العالم أجمع وكل المؤسسات الدولية بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه المتضررين من الزلزال في ظل إجراءات الحصار القسرية المفروضة على سورية”.

وشدد حمية على ضرورة كسر هذا الحصار الظالم على سورية وتحميل الدول التي تفرضه ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن معاناة السوريين ونهب خيراتهم وسرقة نفطهم.

يشار إلى أن قافلة المساعدات انطلقت ظهر اليوم من بيروت متوجهة إلى حلب، وتضم 7 شاحنات وعدداً من السيارات بحمولة 20 طناً من المساعدات.