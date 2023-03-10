لتدعيم الهجوم.. الملكي يوافق على بيع كامافينجا

أشار تقرير صحفي إسباني، إلى إن إدارة ريال مدريد بدأت تغير من خططها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فلورنيتنيو بيريز رئيس النادي الملكي، يستهدف عقد صفقة واحدة كبيرة والتي تمثلت باللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند.

لكن مع معاناة كريم بنزيما قائد خط الهجوم، سيكون الاتجاه لمحاولة ضم إيرلينج هالاند بجانب بيلينجهام، ولذلك سيحتاج النادي لتمويل لإبرام الصفقتين معا.

وبحسب صحيفة “Fichajes” الإسبانية، فإنه من الممكن بيع لاعب خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا مقابل 130 مليون يورو، الذي يعد أبرز أهداف مانشستر يونايتد الإنجليزي مؤخرا.

وأضافت الصحيفة: “على الرغم من أن اللاعب الشاب أصبح مهما في صفوف الميرنجي، لكن في حالة تلقى النادي عرضا ضخما لبيعه، سيتم الموافقة عليه”.