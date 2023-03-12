الأرصاد: الجو بين الصحو والغائم جزئياً وهطولات مطرية مساءً

تميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الساحلية، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، في حين تكون أعلى بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في باقي المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو كافة.

وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة والبادية والجنوبية الشرقية.

ولفتت المديرية إلى أن الفرصة تصبح مهيأة لهطل زخات مطرية متفرقة خلال ساعات المساء والليل، فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية والشرقية.

أما عن الرياح، بينت المديرية أنها جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات شديدة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية تتجاوز 60 كم في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.