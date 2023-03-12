جريح الوطن يوضح آلية التسجيل للحصول على عداد كهربائي منزلي

أوضح مشروع جريح الوطن بأنه في إطار متابعة الشكاوى التي وصلت إلى صفحته حول إيقاف تزويد الجرحى بعداد كهرباء منزلي مجاناً أن المشروع سيتكفل بتغطية نفقات الحصول على عداد كهربائي منزلي (أحادي الطور) لكافة جرحى العمليات الحربية المنضمين إليه من نسبة إصابة 40% فما فوق والحاصلين على بطاقة جريح الوطن، شرط ألا يكون الجريح مستفيداً من هذه الميزة سابقاً.

وبين مشروع جريح الوطن عبر صفحته على فيس بوك أنه يتوجب على الجريح التواصل مع فِرق المشروع في المحافظات للاستفادة من الميزة التي تشمل المنازل المسجلة بأسماء الجرحى حصراً، ما يسهل عملية التسجيل ومتابعة الحصول على العداد بالتنسيق مع مديريات الكهرباء في المحافظات، وذلك عبر الأرقام المرفقة في الصورة.