أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ماطرة على فترات

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، يصبح غائماً ماطراً على فترات على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والجزيرة، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة، ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق وتزداد غزارة الهطل ويمتد خلال الليل إلى أغلب المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات شديدة أحياناً تتجاوز 50 كيلو متراً تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض كبير غداً على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة، ويكون الجو غائماً ماطراً على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة والبادية، ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات شديدة أحياناً تتجاوز 60 كيلو متراً في الساعة، تثير الغبار في المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….