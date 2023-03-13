درعا..تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا عدداً من الضبوط التموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في المحافظة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبد الله في تصريح اليوم أن الضبوط طالت مستثمر محطة محروقات الإيمان في بلدة غزالة بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة المازوت، وذلك استناداً إلى شكوى مواطن وصاحب معمل كونسروة في مدينة جاسم بمخالفة إنتاج وبيع مواد غذائية مخالفة للمواصفات.

وأوضح عبد الله أن الضبوط طالت أيضاً معتمداً لبيع مادة الخبز في بلدة الغارية الشرقية بمخالفة الامتناع عن البيع استناداً إلى شكوى مواطن، وبائعين جوالين في مدينة الصنمين بمخالفة الاتجار بالخبز اليابس.

وبين عبد الله أن دوريات حماية المستهلك نظمت أيضاً ضبوطاً شملت محال تجارية لبيع المواد الغذائية والألبسة والمواد الصحية في مناطق درعا وإنخل وإزرع بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية، إضافة إلى محال لبيع المواد الغذائية في مدينتي نوى ودرعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار إلى أن دوريات المديرية سحبت كذلك أربع عينات من محال الحلويات في مدينة درعا، لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والقرارات التموينية النافذة، إضافة إلى إغلاق معملي كونسروة وعصائر في مدينة جاسم وبلدة عالقين لمدة 15 يوماً تنفيذاً لضبطين سابقين.