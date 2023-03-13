سورية تجدد دعمها مبادرة الأمن العالمي التي أطلقها الرئيس الصيني وتؤكد استعدادها للتعاون في تنفيذها

جددت سورية دعمها مبادرة الأمن العالمي التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2022، مؤكدة استعدادها للتعاون والتنسيق مع الصين بما يسهم في تنفيذ الغايات النبيلة لهذه المبادرة ولا سيما ما يتعلق بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه “تجدد الجمهورية العربية السورية دعمها مبادرة الأمن العالمي التي أطلقها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في عام 2022، وتؤكد أن هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لمثل هذه المبادرات البناءة على الصعيد العالمي، نظراً للتحديات غير المسبوقة التي يشهدها عالم اليوم والتي تهدد الأمن والاستقرار بشكل متزايد في مختلف أنحاء العالم”.

وأضافت الخارجية: “إن سورية اطلعت على الورقة المفاهيمية التي أصدرتها الصين مؤخراً بشأن مبادرة الأمن العالمي، والتي توضح المفاهيم والمبادئ الرئيسية التي قامت عليها وكذلك أولويات التعاون وآلياته، وتؤكد سورية في هذا الإطار استعدادها للتعاون والتنسيق مع الصين بما يسهم في تنفيذ الغايات النبيلة لهذه المبادرة، ولا سيما ما يتعلق بالمنطقة”.

وأشارت الوزارة إلى أن سورية سبق وأن عبرت عن دعمها لمبادرات أخرى قدمتها القيادة الصينية على الصعيد الدولي، بما في ذلك مبادرة “التنمية العالمية”، ومبادرة “الحزام والطريق”، وخاصة أن هذه المبادرات تنسجم وتتقاطع مع المبادئ التي دائماً ما تؤكد عليها سورية في سياستها الخارجية وفي مختلف المحافل الدولية والإقليمية، كما أنها تصب في خدمة تحقيق السلام والتنمية في العالم.