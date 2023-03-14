الخارجية: تمديد قبول طلبات الاشتراك بالمسابقة لتعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن تمديد قبول طلبات الاشتراك في المسابقة لتعيين 25 من العاملين الدبلوماسيين ولمدة أسبوعين.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم أن تقديم الطلبات إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية في مبنى الوزارة في تنظيم كفرسوسة يبدأ خلال ساعات الدوام الرسمي في الفترة الممتدة من صباح يوم الاحد الموافق لـ 9-3-2023 لغاية نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق لـ30-3-2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلبات الشرطية تقبل بموجب وثيقة إشعار التخرج على أن يبرز المقبولون منهم مصدقة التخرج خلال مدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور القرار المتضمن أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة.

وبينت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على الأوراق والشروط المطلوبة للتقدم إلى المسابقة، في لوحة الإعلانات وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والمغتربين www.mofaex.gov.sy، والموقع الالكتروني للمعهد الدبلوماسي http://diplomatic-institute.com وعلى صفحة الفيسبوك لوزارة الخارجية والمغتربين https://www.facebook.com/Mofaexsy ومراكز المحافظات والاعلانات المنشورة في الصحف الرسمية.