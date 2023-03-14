الرئيس الأسد يصل إلى موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية

الرئيس بشار الأسد يصل إلى موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقبال سيادته، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين نائب وزير الخارجيةوألكسندر يفيموف سفير روسيا في دمشق والدكتور بشار الجعفري سفير سورية في موسكو.

وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف.

ويرافق سيادته في زيارته وفد وزاري كبير.

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