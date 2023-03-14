سرطان القولون..بين أهمية الوقاية وطرق العلاج

يعد سرطان القولون ثالث أخطر أنواع السرطانات في العالم بعد سرطان الثدي وسرطان الرئة ،وأصبح اليوم يشكل تهديدا كبيرا لفئة الشباب وذلك بسبب تغير العادات الغذائية وارتفاع عوامل الخطر وغياب الوعي .

أكثر من نصف حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يمكن تجنبها إذا اتبع الناس أسلوب حياة صحية، وفق باحثين وأطباء، فهذا المرض الذي يصيب بشكل خاص كبار السن، بات اليوم أحد السرطانات المقلقة التي تهدد الشباب بسبب تغير أنماط الحياة.

الجدير بالذكر ان دراسة أميركية سابقة كانت حذرت من ارتفاع إصابة الشباب ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاما بسرطان القولون مع انخفاض مستوى الفحوصات التي تشخص هذا المرض، الأمر الذي يهدد حياتهم بشكل كبير.

وفي هذا الصدد، قال أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في عيادة المستشفى الأميركي بدبي، الدكتور وليد القرعاوي:سرطان القولون بات أكثر شيوعا عند الشباب.الأكثر عرضة لهذا السرطان هم المرضى فوق 45 سنة.

من بين أهم عوامله، نمط الحياة غير الصحي، مثل الإكثار من أكل اللحوم والتقليل من الألياف.. إضافة إلى التاريخي العائلي، وأخيرا التدخين والكحول.

أغلب المرضى في المراحل الأولى من سرطان القولون لا تظهر عليهم أي أعراض.ومن أعراض هذا المرض، ألم في البطن والدم في البراز وفقر الدم والتقيء المستمر والإمساك..