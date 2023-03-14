لمدة 60 يوماً.. موسكو تمدد اتفاقية الحبوب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أنه تم تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوماً، مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسي.

وبحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، فإن الصفقة تم تمديدها بالفعل لمدة 60 يوماً، لافتا إلى أنه تمت إعادة التأكيد على طبيعتها الشاملة كحزمة بشرط أن يتم الوفاء بجميع الوعود التي تم قطعها لروسيا الاتحادية حول تنفيذ المسار الثاني، وهو رفع جميع العقوبات المباشرة وغير المباشرة عن توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية الدولية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أعلن، أمس، موافقة روسيا على تمديد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، مؤكداً أن موقف بلاده سيعتمد لاحقاً على طبيعة العراقيل التي يضعها الغرب.