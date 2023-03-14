متابعة ميدانية من الكوادر الحزبية في اللاذقية لأوضاع المتضررين من الزلزال

اللاذقية- مروان حويجة

تواصل الكوادر الحزبية متابعتها لأوضاع المتضررين من الزلزال و مراكز الإيواء التي يقيمون من خلال زيارات عمل ميدانية متتابعة تحمل العديد من المبادرات الهادفة لمساعدة المتضررين وتقديم المساعدات لهم ، فقد زار رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي الرفيق كامل زنتوت مركز الإيواء في المدينة الرياضية للوقوف على احتياجات ومتطلبات الأسر المقيمة فيه بهدف العمل على تلبيتها بالسرعة القصوى واستمع من المعنيين والمقيمين إلى شرح حول أهم الخدمات والاحتياجات والإجراءات المطلوبة بهدف متابعتها

وشارك في الجولة أمين شعبة المدينة الثانية الرفيق عبد الحنّان صبيح، وأعضاء من قيادة الشعبة.

وكان للرفيق رئيس مكتب التنظيم الفرعي عامر فحّام زيارة إلى عدد من الأسر المتضررة في أحياء الرمل الجنوبي، والعوينة، حي القلعة بمدينة اللاذقية للاطلاع على أوضاع الأسر وسبل مساعدتها ، وقام بتسليمهم سللاً غذائية مقدّمةً من فرع الحزب واطمأن على أوضاعهم واطلع على واقع الخدمات وتحاور معهم حول الاحتياجات مؤكداً الاهتمام بمتابعتها

وفي ذات السياق تفقدّ رئيس مكتب الفلاحين والشهداء الفرعي الرفيق م. مصطفى مثبوت مركز باسل الأسد للتدريب في الكورنيش الجنوبي باللاذقية وذلك للوقوف على احتياجات ومتطلبات الأسر المقيمة هناك بهدف العمل على تلبيتها بالسرعة القصوى.

شارك في الجولة أمين شعبة المدينة الثالثة الرفيق محمد كيخيا، وأعضاء من قيادة الشعبة.

وضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعوائل المتضررة جرّاء الزلزال قدّم أمين فرع اللاذقية للحزب الرفيق المهندس هيثم اسماعيل بالتعاون مع رئيس مكتب الشباب الفرعي الرفيقة تهاني شليحة وبمساعدة فريق البعث التطوعي مساعداتٍ إغاثية لسبع عائلات متضررة تصدعت منازلها تمّ إصدار أمر الإخلاء منها، إضافةً لتقديم كرسيين متحرّكَين لشاب معاق وسيدة معاقة وجهاز رذاذ لطفل يعاني من ربو مزمن بحضور الرفيقين أميني شعبتَي جبلة الأولى والثانية لقمان بدّور ونعيم ونوس.