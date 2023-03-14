وزارة الخارجية تمدد قبول طلبات الاشتراك بمسابقتها

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن تمديد قبول طلبات الاشتراك في المسابقة المعلن عنها بالقرار رقم /1/ تاريخ 5/1/2023 لتعيين /25/ من العاملين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والمغتربين لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم الأحد الموافق لـ 19/3/2023 ولغاية يوم الخميس 30/3/2023.

ونشرت الوزارة على صفحتها على فيسبوك أن الطلبات الشرطية تقبل بموجب وثيقة إشعار التخرج على أن يبرز المقبولون منهم مصدقة التخرج خلال مدة شهرين، اعتباراً من تاريخ صدور القرار المتضمن أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة.

وأضافت بأن الطلبات تقدم إلى وزارة الخارجية والمغتربين، إدارة الشؤون الإدارية والمالية، تنظيم كفرسوسة، خلال ساعات الدوام الرسمي في الفترة الممتدة من صباح يوم الأحد الموافق لـ 19/3/2023 لغاية نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق لـ30 /3/2023.