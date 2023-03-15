أجواء غائمة ماطرة على فترات وتحذيرات من تشكل السيول

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة، نتيجة ذلك تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو غائماً ماطراً على فترات في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، محذرة من تشكل السيول في تلك المناطق، بينما يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً مع بقاء فرصة لهطولات مطرية متفرقة فوق باقي المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية فوق المناطق الشرقية والجزيرة وغربية إلى جنوبية غربية فوق باقي المناطق ومعتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً على المناطق الساحلية والجزيرة مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق نهاراً، ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية صباحاً، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط بعد الظهر، والبحر خفيف ارتفاع الموج.