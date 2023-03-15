إباء حلاق تحرز برونزية في بطولة العراق الدولية
أحرزت لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة إباء حلاق الميدالية البرونزية في بطولة العراق الدولية المقامة حالياً في مدينة السليمانية العراقية.
وجاءت برونزية حلاق بمنافسات فئة تحت 13 عاماً، علما أن اللاعبة بانة عرنوق تأهلت للدور نصف النهائي بفئة تحت 11 عاماً.
وتتألف بعثة منتخبنا المشاركة في البطولة من بسام خليل رئيساً وهالة جبور إدارية ومحمد أوغلي ورضوان موصللي مدربين، ومن اللاعبين سالم ظاظا وزيد قطيني وهوفيك ميساكيان وعمر السلوم وهند ظاظا ونايا سليمان وإباء حلاق وبانة عرنوق.