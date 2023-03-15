اختبار صيني لعلاج ارتفاع ضغط الدم

طور علماء صينيون آلية كشف بسيطة وسريعة يمكنها تشخيص المرضى الذين لديهم متغيرات جينية مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لوكالة شينخوا، عدل باحثون من معهد الكيمياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم تقنية كشف الفلورسنت، شائعة الاستخدام، للكشف عن 10 متغيرات جينية مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، ما يمهد الطريق لعلاج أكثر تخصصاً وفعالية في المستقبل.

ولا يزال ملايين المرضى في جميع أنحاء العالم يفشلون في تحقيق سيطرة فعالة على ضغط الدم على الرغم من وجود أدوية يمكنها التحكم في ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.