الحسكة.. ميليشيا “قسد” تداهم منازل المواطنين المجاورة لقاعدة الاحتلال الأمريكي

داهمت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي منازل المواطنين في حي الليلية والمنازل المجاورة للسجن المركزي في حي غويران بمدينة الحسكة، حيث تقع مقرات لقوات الاحتلال الأمريكي.

مصادر محلية ذكرت، بحسب ما نقلت وكالة سانا، أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” طوقت حي الليلية، بعد منتصف ليلة أمس، وبدأت بمداهمة منازل الحي والمنازل المقابلة للسجن المركزي.

وبينت المصادر أن هذه المداهمات تتكرر بين الحين والآخر، وهي تستهدف المنطقة السكنية التي تقع في محيط مقرات قاعدة أمريكية في حي غويران، في إطار محاولات متواصلة للضغط على السكان ودفعهم لمغادرة هذه المناطق.