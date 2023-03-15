ضبوط تموينية بحق معامل ومخبز وفعاليات تجارية مخالفة بدرعا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا مخالفات في عمل أربعة معامل للكونسروة في مدينة جاسم بريف درعا بإنتاج مواد مخالفة للمواصفات.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبد الله صرّح اليوم أن دوريات المديرية أغلقت أيضا ثلاثة معامل كونسروة في مدن جاسم وداعل والصنمين، تنفيذا لضبوط تموينية سابقة، وذلك لمدة تصل إلى 15 يوماً.

وأضاف: إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطا بحق صاحب مخبز خاص في بلدة جباب، بسبب إنتاج خبز مخالف للمواصفات، وثلاثة ضبوط بحق معتمدين لبيع الغاز المنزلي بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ونحو 20 ضبطاً بحق فعاليات تجارية مختلفة بمخالفات تحرير وتداول فواتير غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار.