الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لزخات مطرية متفرقة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً على المناطق الساحلية والجزيرة، مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر خلال النهار فوق تلك المناطق، ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية صباحاً والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلو متراً في الساعة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداً بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية صباحاً.