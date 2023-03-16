تأمين خدمات الطلبة الكترونياً.. الاتحاد الوطني لطلبة سورية يطلق منصة “صلة”

خلال مؤتمر صحفي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق، أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سورية منصة الكترونية باسم “صلة”، كأول منصة الكترونية تفاعلية للخدمات الطلابية.

رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان أكدت أن “صلة” هي أول منصة خدمات طلابية تفاعلية، تشمل مجموعة من الخدمات الطلابية في كل جامعة سواء حكومية أو خاصة.

وليتمكن الاتحاد الوطني لطلبة سورية من تحقيق الاستدامة والنجاح، وأشارت سليمان إلى أنه كان لابد من مساحة تفاعلية يستطيع الطلاب من خلالها الوصول لأية خدمة يرغبون في الحصول عليها.

ولفتت إلى أن “صلة” لم تأت بشكل اعتباطي، بل جاءت بعد حوارات عديدة وتبادل الأفكار حول التواصل بشكل أسرع، وبما يوفر الجهد في تقديم الخدمات للطلاب، معتبرة أن الاتحاد حقق عن طريق “صلة” بدايات أتمتة عمله.

بالمقابل، بين عماد العمر، عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية، أنه التحضيرات للمنصة بدأت منذ أكثر من عام، والهدف منها تسهيل كل الإجراءات على الطلبة، فضلا عن سهولة التواصل الالكتروني الدائم مع قيادة الاتحاد، إذ بإمكانهم من خلال “صلة” الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بعمل الاتحاد والخدمات التي يقدمها، فضلاً عن إمكانيتهم تقديم الشكاوي الكترونياً.

من جهته، ذكر مدير منصة صلة ومدير مركز المعلوماتية في المكتب التنفيذي بالاتحاد الوطني لطلبة سورية، أحمد داوود، أن عمل المنصة سيكون لمتابعة أمور الطلبة وتبسيط الإجراءات التي يحتاجونها وإيصال أكبر فائدة ممكنة، من خلال استغلال المجال الالكتروني لتقديم الخدمات بالشكل الأمثل بكل سهولة ويسر، وانطلاقا من هذه النقاط ولإيجاد الحلول بشكل معلوماتي تم تقديم 6 خدمات منها التأمين الطلابي وخدمة الشكاوى.

وأضاف بأنه تم فتح مكتبة أبحاث يوجد بها عدة أبحاث الكترونية لثلاث سنوات مضت لكافة الجامعات في سورية، ويتم العمل لتأمين مجموعة أبحاث خارجية تفيد الطالب في تحصيله العلمي إن كان بالمرحلة الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه، وهذه المراجع قادرة على صقله بطريقة صحيحة.

كما تم إنشاء منظومة غرادبيت التي “أخرجتنا من الورقيات”، على حد قول داوود، حيث أصبحت عمليات المراسلات بمكاتب وفروع الاتحاد الكترونية، وتم العمل على إعادة بعض عميلات الهندسة التي كانت موجودة في الشؤون الإدارية ومكتب التنظيم وتم تبسيطها بشكل كبير ومرن.

أما بالنسبة لمشاكل النت التي من الممكن أن يتعرض لها الطلبة، أوضح داوود بأنه تم تأمين بنية كاملة لاستضافة المخدمات الموجود عليها البرمجيات من سيرفرات ووحدات تخزين ويوجد فريق مهندسين كامل قائم على الخدمات ومتابع بشكل متواصل لأي مشكلة ممكن أن تحصل وعلى مدار الـ24 ساعة.