خلال شباط الماضي.. الصين تسجل فائضاً بحجم التجارة الخارجية

أظهرت بيانات رسمية صينية ارتفاع التجارة الخارجية للسلع في الصين، وسجلت فائضاً قدره 25.9 مليار دولار أمريكي خلال شهر شباط الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وحسب البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي وفق ما نقلت شينخوا اليوم: “إن التسويات بالنقد الأجنبي بين البنوك كانت متساوية بشكل أساسي مع المبيعات في شباط الماضي، فيما أصبحت الإيصالات والمدفوعات ذات الصلة مع الخارج للقطاعات غير المصرفية أكثر توازناً”.

وأشارت البيانات إلى أن سوق النقد الأجنبي في الصين يتمتع بالأساس والظروف للحفاظ على عمليات مستقرة، ولا سيما وأن الصين تمتلك أساساً أكثر صلابة لتشهد تدفقات مستقرة من رأس المال عبر الحدود بفضل تأثيرات السياسات الداعمة للنمو وانتعاش الاقتصاد.