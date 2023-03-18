مينسك.. الإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد

أعلن في العاصمة البيلاروسية مينسك اليوم عن تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “بيلايا روس”.

وذكر مكتب الخدمة الصحفية في المجلس الأعلى للبرلمان البيلاروسي أنه تم اتخاذ القرار اليوم في المؤتمر التأسيسي للحزب في مينسك، حيث شاركت رئيسة مجلس النواب ناتاليا كوتشانوفا في المؤتمر.

وتأسست في تشرين الثاني عام 2007 جمعية عامة باسم (بيلايا روس)، وتم تسجيلها في كانون الأول من العام ذاته من قبل وزارة العدل في بيلاروس، لتصبح اليوم القاعدة السياسية لحزب بيلايا روس.

وحسب موقع الجمعية على الإنترنت فهي تضم 200 ألف عضو وأكثر من 8500 منظمة قاعدية، ويقوم عملها وفقاً “للمبادئ الواضحة للنهج الاستراتيجي للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في تنمية البلاد”.