إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار سوتشي

ألغت سلطات الطيران الروسية اليوم نحو أربعين رحلة جوية في المطار الدولي بمدينة سوتشي الروسية، بسبب كثافة الضباب.

السلطات قالت في بيان نقلته وكالة نوفوستي: “لا تزال الأحوال الجوية في منطقة مطار سوتشي صعبة، حيث لا يسمح الضباب والسحب المنخفضة لطواقم الطائرات بالهبوط في المطار، ما اضطر شركات الطيران إلى تأجيل رحلاتها الجوية، وقد تم إلغاء 39 رحلة جوية اليوم”.

وأضاف البيان: إنه تم في الليلة الماضية تنفيذ رحلتين من أصل 57 رحلة جوية، متابعاً إن 16 طائرة موجودة في الوقت الحالي في مطارات بديلة.