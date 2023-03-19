الرفيق الهلال يلتقي وفد الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية

التقى الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي وفد الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية والذي ينعقد بدورته الطارئة في دمشق.

بداية اتفق الجميع على أنه أثناء لقاء الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد جاءت كلمته لتكون خطة عمل للأحزاب العربية، وأن السيد الرئيس يستحق عن جدارة لقب القائد العربي، القائد غير المؤطر بزمان أو مكان، وهو القائد الحقيقي في وقت يفتقد العالم أجمع للقادة الحقيقيين.

ثم أثنى الرفيق الهلال على الهمة العالية التي انعقدت بها الجلسات، مشيراً إلى أن تلاقي الأفكار البناءة مع استحداث آلية عمل أكثر فعالية، ودعم التواصل اللحظي والتنسيق البيني، يجعلنا نسير بخطى إيجابية للوصول الى نتائج طيبة على أرضية واقعية.

وشدد الهلال على أن الأحزاب الفاعلة هي التي تعنى بالجماهير ونبض الشارع ونبض الشعب وتبرز أهميتها في فعلها الجماهيري، وأن العمل كأحزاب سيعطي مؤتمر الأحزاب العربية الأسبقية عن بقية المؤسسات كونه لا يوجد للجماهير خطوط حمراء، والمهم جعل المؤتمر منصة للتلاقي والعمل المشترك لكافة أطياف الأحزاب، منوهاً إلى ضرورة توسيع وإغناء المؤتمر بأحزاب إضافية وإعادة اللحمة بين الأحزاب العربية، ومؤكداً أنه رغم كل الانتكاسات إلا أن هنالك نفساً عروبياً حقيقياً يوجد في الشارع العربي.

وألمح الهلال أيضاً إلى ضرورة التواصل مع التكتلات الحزبية العالمية والاستفادة من تجارب الأحزاب.

بدورهم أكد أعضاء الوفد أنه تقع على عاتق المؤتمر مهام كبيرة، وهو أمام فرصة النظر بهدوء إلى المستقبل العربي وملء الفراغ السياسي ومواجهة تحدي توحيد الرؤى فيما يتعرض له العالم العربي وفي القضايا العالمية، وإيجاد طريقة لاتخاذ قرارات تترجم على الأرض والتنفيذ السريع لها بخطوات عملية وتشكيل رأي عام لرفع العقوبات عن سورية.

حضر اللقاء الرفيقان د. محسن بلال ود. مهدي دخل الله عضوا القيادة المركزية للحزب عضوا الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية.