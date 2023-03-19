الهطولات المطرية خلال الـ24 ساعة الماضية

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 50 مم في قلعة الحصن بحمص.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في محافظتي دمشق وريفها: في مضايا 10 مم والتل وقاسيون ومساكن برزة 8 مم، وميسلون 5 مم، وعسال الورد 4 مم، وجديدة الشيباني 3، وقطنا وساحة الحجاز والكسوة 1 مم.

وفي محافظة السويداء: في شهبا وعين العرب 3 مم، والشيخ مسكين 1 مم.

وفي محافظة درعا: في نوى 12 مم، والصنمين 6 مم، وازرع 4 مم، وتل شهاب 3 مم، والشيخ مسكين 1 مم.

وفي محافظة القنيطرة: حضر 35 مم، ونبع الصخر 20 مم، والقنيطرة 7 مم.

وفي محافظة حمص: قلعة الحصن 50 مم، ومرمريتا 39 مم، وشين 37 مم، والعريضة 24 مم، والناصرة 18 مم، وتلكلخ والمخرم 15 مم، والقصير 10 مم، والرستن 9 مم، وحمص 7 مم، وتلدو وتدمر 3 مم، والقريتين 2 مم.

وفي محافظة حماة: وادي العيون 47 مم، والرصافة 40 مم، ومصياف 35 مم، وعين حلاقيم 31 مم، والصبورة 30 مم، وكفر زيتا 25 مم، وربعو ومحردة 22 مم، والسلمية 20 مم، السعن 14 مم، وحماة 11 مم، وصوران 8 مم، وعقيربات 4 مم.

وفي الغاب: شطحة 18 مم، والكريم 16 مم، وعين الكروم 15 مم، والسقيلبية 8 مم، وأفاميا 7 مم.

وفي محافظة طرطوس: القدموس 47 مم، ودريكيش 45 مم، وطرطوس 46 مم، والشيخ بدر 39 مم، ومشتى الحلو 37 مم، وبانياس 35 مم، والصفصافة 29 مم، وصافيتا 27 مم، وحمام واصل 25 مم.

وفي محافظة اللاذقية: صلنفة 38 مم، والحفة 30 مم، وكسب 28 مم، والقرداحة 26 مم، والمزيرعة 22 مم، واللاذقية 19 مم، والقطيلبية 17 مم، وبوقا 15 مم، ومطار الباسل 14 مم، ووادي قنديل 11 مم، والبهلولية 8 مم.

وفي محافظة إدلب: أرمناز 37 مم، وجسر الشغور وإدلب 25 مم، وخان شيخون 14 مم، وأبو الظهور 4 مم.

وفي محافظة حلب: عين العرب الشمالية 23 مم، وجرابلس 20 مم، ومنشأة الأسد 13 مم، والباب 11 مم، وخناصر 10 مم، ومنبج 6 مم، والسفيرة 4 مم، واعزاز وحلب وحلب المطار 3 مم.

وفي محافظة الرقة: المنصورة 21 مم، وتل أبيض 17 مم، وبئر محيسن 11 مم، والرقة 6 مم.

وفي محافظة الحسكة: الهول وعامودا والجوادية واليعربية 2 مم، وهيمو والقامشلي والدرباسية والحسكة 1 مم.