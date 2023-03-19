محلياً..تسجيل 29 هزة أرضية خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل أن عدد الهزات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية وحتى الساعة الـ 8 من صباح اليوم بلغ 29 هزة ضعيفة.

وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 29 هزة أقل من 4.1 ريختر، 12 هزة في لواء اسكندرون، و5 هزات جنوب شرق اللاذقية في البر، وعلى بعد 14كم و19كم و13كم عنها، وتراوحت بين 1.8 و3.7، وهزة شمال إدلب بـ 58كم الساعة 18:42 بقوة 2.2، و11 هزة في البر التركي.

وأشار المركز إلى أنه خلال الوضع الحالي ستبقى هزات ضعيفة إلى متوسطة، حيث لم نصل لحالة الاستقرار التكتوني بعد.