مشروع جريح الوطن يصدر قائمة جديدة من جرحى القوات الرديفة

أعلن مشروع جريح الوطن اليوم عن صدور قائمة جديدة بأسماء جرحى من القوات الرديفة الذين تم ضمهم للمشروع.

ونشر المشروع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) رابطاً إلكترونياً يتضمن قائمة بأسماء 219 اسماً من جرحى قوات الدفاع الشعبي الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 40 و69 بالمئة ممن اُستكملت إجراءات انضمامهم إلى المشروع.

وأشار المشروع إلى أن أرقام الحسابات المصرفية للجرحى المنضمين غير متوفرة ما يحول دون إمكانية تحويل التعويض الشهري إلى حساباتهم الموطّنة في المصارف داعياً كل جريح ورد اسمه في القائمة للتواصل مع المشروع عبر بريد الصفحة أو الرقم 0951333676 لتزويد المشروع بصورة عن رقم حسابه المصرفي ورقمه الوطني والبدء بتحويل مستحقاته المالية.