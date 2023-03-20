العراق.. القبض على إرهابي في الفلوجة

قبضت القوات العراقية اليوم على إرهابي من تنظيم “داعش” في الفلوجة شمال غرب العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان: إنه “من خلال عملية استخباراتية ومتابعة أمنية دقيقة تمكنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن من القبض على متزعم من عصابات “داعش” الإرهابية يعمل بصفة ما يسمى مسؤول ديوان التعليم بمحافظة نينوى وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

وأضاف البيان: إنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.