خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 19 هزة محلياً

أعلن المركز الوطني للزلازل أن عدد الهزات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، وحتى الساعة الـ 7.37 من صباح اليوم بلغ 19 هزة ضعيفة.

وذكر المركز في بيان اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 4 هزات في لواء إسكندرون وهزتين الأولى جنوب شرق اللاذقية بـ 19 كم والثانية 38 كم شرق اللاذقية، وهزتين الأولى جنوب غرب إدلب بـ 22 كم والثانية شمال غرب إدلب بـ 39 كم و3 هزات في البحر الأبيض المتوسط وهزة على الحدود السورية التركية و7 في تركيا.

وأشار المركز إلى أن قوة الهزات تراوحت بين 1.5 و3.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 36.3 كم.