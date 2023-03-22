بمشاركة 60 شركة ومؤسسة غذائية… بدء فعاليات سوق حلب الغذائي الخيري

حلب – معن الغادري:

بدأت مساء اليوم فعاليات سوق حلب الغذائي الخيري الذي تقيمه غرفة صناعة حلب وتنظمه شركة ثقة للمعارض بحلب على أرض مجمع / شهبا روز/ بساحة الجامعة، وضم السوق تشكيلة واسعة من المواد الغذائية تنوعت بين البقوليات والمعلبات والكونسروة والمربيات ومقبلات الأطفال والعصائر والمياه الغازية والزيوت والسمون والمنظفات وغيرها.

وبين المهندس محمد رأفت شماع أمين سر الغرفة الى انه يشارك في السوق 60 شركة و مؤسسة صناعية وتجارية تعمل في مجال الصناعات الغذائية وهو يوفر تشكيلة واسعة من المواد والمنتجات الغذائية و يندرج في سياق سعي غرفة الصناعة لتحقيق التدخل الايجابي في الأسواق وكسر الحلقة الوسيطة وتأمين المواد الغذائية من المنتج للمستهلك بأسعار تقل عن السوق ما بين 10% و25%.

ولفت السيد محمد فياض عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إلى أهمية هذا السوق في ظل الظروف الراهنة لتأمين المواد الغذائية للعائلة بأسعار منافسة ومناسبة.

ولفت السيد وسيم ناشد مدير شركة ثقة للمعارض والمؤتمرات إلى أن السوق يستمر لغاية 4 نيسان القادم ويستقبل زواره يومياً على فترتين الأولى من الساعة 3 عصراً ولغاية الساعة 6 مساءً والفترة الثانية من الساعة 8 مساءً ولغاية الساعة 12 ليلاً.

تصوير: يوسف نو