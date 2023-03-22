اتحاد الصحفيين.. يطلق تقرير الحريات الإعلامية

البعث ميديا – آثار الجوابرة:

انطلاقاً من المبدأ الأساسي لحرية الصحافة والاعلام والذي يبدأ بالحصول على كافة المعلومات من أي مصدر كان والتي يتم تناقلها وتبادلها ونشرها دون قيد أو شرط، قام اتحاد الصحفيين السوريين بإطلاق تقرير الحريات الإعلامية الذي يتضمن محاور عدة صباح اليوم على مدرج مكتبة الأسد الوطنية بدمشق بحضور رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور ونائب رئيس اتحاد الصحفيين ورئيس لجنة الحريات رائدة وقاف وكل من الأستاذ خالد شويكي و سعاد زاهر عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد، وعدد من الممثلين والزملاء الصحفيين المشاركين.

الرفيق رئيس اتحاد الصحفيين نوه الى أن هذا التقرير قد أعد بناء على التعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين إذ أن هناك روايات عديدة على وسائل الاعلام ولدى منظمات عديدة تضع نسباً وترتيبا للحالة الإعلامية لدينا وكون هذه المنظمات تقوم بتسييس هذه الحالة واستخدامها للهجوم على سورية لذا كان لابد أن يكون لنا رواية ومقولة تتحدث عن حقيقة هذه الحريات الإعلامية ضمن المعايير والمؤتمرات الدولية ورصد الانتهاكات والقضايا المتعلقة بهذا التقرير.

الزميلة رائدة وقاف تحدثت عن الانتهاكات الصحفية خلال الحرب التي شنت على سورية وعن العقوبات أحادية الجانب التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية والتي انعكست في النهاية على الصحفيين وعملهم، حيث تم رصد 66 حالة انتهاك لحرية الصحافة من خلال الغرب والمنظمات الإرهابية إضافة لجرائم عديدة ارتكبت بحق الصحفيين السوريين، وتحدثت وقاف عن دور الاتحاد بالوقوف مع بعض الصحفيين الذين تعرضوا للمساءلة حسب قانون جرائم المعلومات والدفاع عنهم حسب قانون الاعلام كما يتمنى الاتحاد.

وتحدثت الزميلة سعاد زاهر عضو المكتب التنفيذي عن استثنائية الظرف وراهنية اللحظة وعن توزيع مجموعة من الاستمارات المتعلقة بمنهجية العمل الصحفي من خلال توزيع استبيانين الأول موجه للجمهور والآخر للإعلاميين بحيث يكون الهدف حوار غير مباشر بين الطرفين.

بدوره تحدث الزميل خالد شويكي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد وعضو مجلس الشعب عن الصحة والسلامة المهنية وعن دور المكتب التنفيذي ومتابعته وتركيزه على البيئة التشريعية والمهنية من خلال المراسيم والبروتوكولات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وعن الدور الحكومي مع الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة.

وأكد شويكي أن السلامة المهنية تتعلق بشكل كبير بدور العاملين وحقوقهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال قانون العمل.

وعن الصعوبات والمعوقات التي تحول دون قيام الصحفيين بأدوارهم المنوطة بهم نوه شويكي الى معاناة مؤسسات وزارة الاعلام من حصار وعقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مما جعل التجهيزات التي تتعلق بالسلامة المهنية صعبة التأمين وبالتالي أثرت بشكل كبير على الموازنات المالية الخاصة بشكل كبير.