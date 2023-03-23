الحرارة حول معدلاتها وزخات مطرية متفرقة

تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.