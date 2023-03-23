السفير عبيد يبحث مع إدارة المدرسة الأمريكية اللاتينية للطب في هافانا أوضاع الطلبة السوريين

بحث سفير سورية في كوبا الدكتور غسان عبيد مع نائب رئيس المدرسة الأمريكية اللاتينية للطب في هافانا (ايلام) تعزيز أوضاع الطلبة السوريين الدارسين فيها، وسبل تعزيز التعاون بينها وبين الجامعات السورية.

وأعرب عبيد عن شكره وتقديره للحكومة الكوبية على المنح الدراسية التي تقدمها سنوياً للطلاب السوريين للدراسة في الجامعات الكوبية ولإدارة الجامعة على متابعة احتياجات الطلبة السوريين اليومية.

بدوره عبر نائب رئيس المدرسة دامودار بينيا عن إعجابه بقدرة الطلبة السوريين على التأقلم مع الحياة الجامعية الجديدة في كوبا، مؤكداً أن الجهات الكوبية المعنية ستنسق بشكل دائم مع السفارة السورية في هافانا لحل أي مشاكل ومعوقات يمكن أن تعترض الطلبة السوريين.