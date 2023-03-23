المهندس عرنوس يبحث مع السفير الصيني آليات النهوض بواقع العلاقات الاقتصادية

بحث رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، مع سفير جمهورية الصين الشعبية في دمشق، شي هونغوي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وآليات النهوض بواقع العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية التي تربط ما بين سورية والصين.

وتم التأكيد خلال اللقاء، الذي جرى اليوم، على أهمية مشاركة سورية في “مبادرة الحزام والطريق”، وزيادة التبادل التجاري وتفعيل التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

المهندس عرنوس شدد على أهمية فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وأعرب عن التقدير والشكر للدور الذي تقوم به الصين من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المقدمة للمتضررين من جراء الزلزال، مشيراً إلى أهمية تعزيز مشاركة الشركات الصينية بإعادة الإعمار في سورية والدور المعوّل عليها في هذا المجال.

من جهته ذكر السفير الصيني أن بلاده تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سورية خصوصاً بعد الزلزال المدمر وهي ستواصل تقديم المساعدات للمتضررين، كذلك تأمين العديد من الوحدات السكنية والمساهمة في تأهيل البنى التحتية بالمناطق المنكوبة، بالتوازي مع الاستمرار بتقديم الدعم لقطاع النقل الداخلي من خلال تزويد سورية بالمزيد من الباصات.

هذا وحضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.