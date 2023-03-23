حمص..حملة تشجير في قرية الغنطو

نفذت دائرة الحراج في مديرية الزراعة بمحافظة حمص بالتعاون مع مديرية التربية حملة تشجير في قرية الغنطو، بمنطقة تلبيسة في ريف المحافظة.

وأوضح مدير الزراعة المهندس يونس حمدان في تصريح أن الحملة تأتي ضمن خطة التحريج تحت شعار (بالأمل نغرس الشجر)، مبيناً أنها تمت في مدرسة الغنطو المحدثة، حيث تمت زراعة 70 غرسة حراجية من نوع السرو والأزدرخت.

وأشار حمدان إلى أن مديرية الزراعة مستمرة بحملات التشجير لتعويض الفاقد النباتي، موضحاً أن استهداف المدارس بحملات التشجير يأتي في إطار مشاركة الطلاب بالزراعة وتوعيتهم بأهمية التشجير.