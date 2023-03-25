“خريف عمر” في انتظار المعالجة

هذه المرة أيضا تغيب النجمة نسرين طافش، عن أخر أعمال المخرج المثنى صبح التلفزيونية، مسلسل “خريف عمر” الذي يُعرض في موسم 2023، وهو حكاية عن ورشة كتابة، بإشراف د. رانيا الجبّان، وللكاتبين الشابين حسام شراباتي ويزن مرتجى في تجربتهما الأولى، كما شارك في كتابة النص كل من الكاتبتين لمى عبد المجيد ويارا جروج.

يضم العمل في قائمته العديد من ألمع نجوم الدراما المحلية، منهم الفنان سلوم حداد والفنان باسم ياخور، بعد أن حقق حضورهما المشترك في عدة أعمال درامية مهمة “الندم” 2016 “على صفيح ساخن” 2021، وغيرها، نجاحا فعالا في رفع سوية العمل بشكل عام، وينضم إليهما النجم عبد المنعم عمايري، صاحب الأداء التقني البارع، وبعد العمل لعدة مواسم في أعمال “البان آرب” وتحقيق نجومية لافتة فيها، يشارك أيضا النجم معتصم النهار، في العمل بشخصية الصحفي، والأسماء الأربعة يُعتبر وجودها في عمل واحد، ورقة رابحة فيه، في حال تم التعامل مع كل شخصية بما يناسبها، وبما تفرضه الحكاية.

أما الشخصيات النسائية، فتؤدي النجمة قمر خلف إحداها، والمعروف عن الفنانة خلف، تريثها في اختيار الأعمال التي تشارك فيها، وهي ممثلة خاصة في الدراما السورية، تجمع ما بين جودة الأداء، وجمال الحضور، أيضا تحضر الفنانة الموهوبة ترف التقي في شخصيات العمل النسائية، والشخصية أيضا تراعي جمال الفنانة ترف التقي ورهافتها.

وكعادة المثنى صبح، سيكون للوجوه الجديدة، حضورها الجيد والوافر في “خريف عمر” وهذه نقطة قوة للعمل الدرامي التلفزيوني، ومنهم: آية محمود، إليانا سعد، علي سلمان، ميراي جحجاح، ريموندا عبود، وأخرين، فعدا عن كون الوجوه الجديدة تحقق عامل جذب قوي للعمل، هي أيضا تتنافس الآن فيما بينها، للفت انتباه الجمهور، وشركات الإنتاج، وهذه فرصة جيدة يقدمها المثنى كمخرج عارف بمنطق الدراما التلفزيونية، وأحد صناعها الأبرز في العقد المنصرم.

القصة تتقاطع من جهة النوع الدرامي، “بوليسي-اجتماعي” مع مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” وتتقاطع أيضا في دائرة الحدث الرئيسي، المحامي المتقاعد “عمر الدالي” يقرر أن يطبق القانون بيده، في “خريف عمر” ويقوم بارتكاب جرائم القتل على مبدأ “العين بالعين” من أجل ابنته، يخطط وينفذ، وهو ما فعله “الدكتور آدم” في “مقابلة مع السيد آدم”، هناك أيضا شخصية المقدم في الأمن الجنائي، التي يؤديها باسم ياخور، والتي تعمل على حل لغز جرائم القتل التي يرتكبها المحامي، والشخصية على علاقة مساكنة مع ممثلة مغمورة، لكنها تغار عليه وتنزعج من ضغط عمله، مثلها مثل شخصية زوجة المقدم ورد، وبينما كانت شخصية زوجة الابن، التي قدمتها الفنانة رنا شميس في “مقابلة مع السيد آدم” مفتاح الشر، سيكون “زوج الابنة” التي تؤدي شخصيتها الفنانة قمر خلف، هو المفتاح.

إلا أننا في انتظار المعالجة الدرامية لهذه الخطوط، والتي لم تتكشف بعد، فحوامل الأحداث تتشابه، والشخصيات قد تتقاطع ضمن النوع الدرامي الواحد، البوليسي بالتحديد، لكن تطور الأحداث ومعالجتها، سيكون الفيصل في تحديد قيمتها الفنية والاجتماعية أيضا.

البعث ميديا – تمّام بركات