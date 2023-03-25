صحفي أمريكي يؤكد الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بريف دمشق مجرد تمثيلية

أكد الصحفي الأمريكي آرون ماتيه أن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما بريف دمشق عام 2018 كان “مجرد تمثيلية” لاتهام الحكومة السورية به مستدلاً على ذلك بأن الأعراض الظاهرة لدى الضحايا لا تتجاوب مع آثار استخدام الكلور.

وأشار ماتيه خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي اليوم إلى أن اثنين من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لهما خبرة 30 عاماً من العمل كانا ضمن الفريق الذي أجرى تحقيقاً فيما حدث في دوما والذي أرسل إلى سورية، موضحاً أن الخبيرين يرغبان في الإفصاح عن آرائهما، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت مقابلتهما وشوهت سمعتهما أمام الرأي العام.

وقال ماتيه إنه “بعد عودتهما إلى لاهاي أجرى الخبيران تحليلاً كيميائياً واكتشفا شيئاً غريباً، حيث كانت أعراض الناس في الصور من دوما تشير إلى تعرضهم للتسمم بالمواد المؤثرة على الأعصاب، حيث كانت داخل المبنى عشرات من الأجسام مكدسة في وسط الغرفة، وهذا دليل مثالي على الهجوم بمواد مؤثرة على الأعصاب مثل السارين، لكن التحليل الكيميائي بمختبرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يكشف عن أي آثار للمادة المؤثرة على الأعصاب بما في ذلك السارين” مشيراً إلى أن الخبيرين توجها بعد ذلك إلى ألمانيا للتشاور مع كبير علماء السموم العسكريين، وعرضا عليه الصور والفيديو لحادث دوما، حيث توصل الألمان إلى الاستنتاجات بأن الأعراض الموجودة لدى الضحايا في دوما لا علاقة لها بالكلور.

واستغرب الصحفي الامريكي كيف أن فريق التحقيق للمنظمة أدرج تقييمات عالم السموم الألماني على تقريره الأولي الصادر في حزيران 2018 وفي وقت لاحق تم حذفه، مبيناً أن مسؤولين مجهولين رفيعي المستوى في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حذفوا هذا الاستنتاج وأضافوا استنتاجات غير مؤكدة تدعي أن الهجوم وقع بالفعل.