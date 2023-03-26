دونيتسك.. القوات الروسية تدمر المسيرة الأوكرانية “فورسيا”

أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة “تسينتر”، ألكسندر سافتشوك، أن أفراد الجيش الروسي دمروا الطائرة المسيرة الأوكرانية “فورسيا” على محور كراسنوليمانسكي، ودمروا أيضًا وحدات مدفعية العدو.

وقال سافتشوك، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن طاقم نظام الصواريخ “تور-إم1″، التابع لمجموعة القوات “تسنتسر” على محور كراسنوليمانسكي، دمر طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز “فورسيا””.

وأضاف بأن وسائل الاستطلاع لمجموعة “تسنتر” اكتشفت أيضاً وحدات مدفعية معادية، لافتا إلى أنه تم ضرب جميع الأهداف.