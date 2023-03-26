على مستوى السفراء.. الصين تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونيينغ، في تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر، أن الصين وهندوراس أقامتا علاقات دبلوماسية بينهما، حيث وقع وزيرا الخارجية الصيني تشين قانغ والهندوراسي إدواردو إنريكي رينا بياناً مشتركاً في بكين حول إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء.

وحسب البيان، فقد اتفقت حكومتا البلدين على تطوير العلاقات الودية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي، وعدم الاعتداء المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي.

وكانت حكومة هندوراس أكدت اعترافها “بمبدأ الصين الواحدة الذي يعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الهندوراسية بهذا الصدد أن حكومة جمهورية هندوراس تعترف بوجود صين واحدة في العالم، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بكاملها.